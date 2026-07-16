Alcoa Aktie
WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065
|
17.07.2026 00:41:00
Alcoa Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
This article Alcoa Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcoa Corp
|
01.07.26
|Alcoa plant Milliardenübernahme: South32-Aluminiumgeschäft im Visier - Aktien uneinheitlich (finanzen.at)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Alcoa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.26
|Alcoa strikes $4.8bn deal for South32’s alumina and bauxite assets (Financial Times)
|
01.07.26
|Alcoa strikes $4.8bn deal for South32’s alumina and bauxite assets (Financial Times)
|
12.06.26
|Citigroup sieht wachsende Knappheit bei Aluminium - was das für die Alcoa-Aktie bedeutet (finanzen.at)
|
15.04.26
|Ausblick: Alcoa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
01.04.26
|Erste Schätzungen: Alcoa veröffentlicht das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)