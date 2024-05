Alibaba-Aktie tiefrot: Rückgang bei Ergebnis und Umsatz - KI-Geschäft zieht an

• Alibaba mit rückläufigem Gewinn• Gesamtumsatz fällt schwächer aus - KI treibt aber an• Dividendenzahlung beschlossen

Alibaba vermeldet Gewinneinbruch

Im vierten Quartal verzeichnete das chinesische E-Commerce-Unternehmen Alibaba einen Nettogewinn von 3,27 Milliarden Renminbi, was etwa 453 Millionen US-Dollar entspricht. Auf die an der NYSE gelisteten American Depositary Shares (ADS) gerechnet, beträgt der Gewinn 1,30 Renminbi pro Aktie. Dies stellt einen erheblichen Rückgang in Höhe von 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar, als der Gewinn 23,516 Milliarden Renminbi oder 9,00 Renminbi pro ADS betrug.

Auf bereinigter Basis verdiente Alibaba 10,14 Renminbi pro ADS, verglichen mit 10,71 Renminbi pro ADS im vorherigen Jahr. Analysten hatten "MarketWatch" zufolge mit 10,27 Renminbi pro ADS gerechnet.

Umsatz ebenfalls niedriger

Beim Umsatz konnte sich der AliExpress-Betreiber aber von 208,2 Milliarden Yuan auf 221,9 Milliarden US-Dollar steigern. Hier hatten von FactSet befragte Analysten einen Wert von 220,3 Milliarden Yuan erwartet. Auch hier enttäuschte Alibaba also.

KI-Geschäft gewachsen

Auch wenn der Gesamtumsatz zurückfiel, vermeldete der Internetriese doch ein Wachstum in bestimmten Geschäftsbereichen - darunter auch künstliche Intelligenz (KI). "Während des Quartals verzeichneten unsere Public-Cloud-Kernangebote, zu denen Produkte wie Elastic Compute, Datenbanken und KI-Produkte gehören, ein zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr", erklärte das Unternehmen im Rahmen der Bilanzvorlage.

Dividende mit Milliardenvolumen

Trotz der schwachen Zahlen will Alibaba seine Anleger aber mit einer Dividende belohnen. Der Ausschüttungsplan beinhaltet eine jährliche Bardividende von 1,00 US-Dollar pro ADS sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 0,66 US-Dollar je Anteilsschein, so Alibaba weiter. Die Sonderzahlung erfolge im Rahmen "einer Ausschüttung von Erlösen aus der Veräußerung bestimmter Finanzanlagen". Beide Dividendenzahlungen umfassen ein Gesamtvolumen in Höhe von etwa 4 Milliarden US-Dollar.

So reagiert die Alibaba-Aktie

Anleger lassen sich von der Dividendenankündigung jedoch nicht besänftigen. Die Alibaba-Aktie verliert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 4,49 Prozent auf 80,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at