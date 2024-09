Alibaba-Aktie zieht an: Alibaba-Aktie wird in chinesische Handelsprogramme aufgenommen

• Aufnahme der Alibaba-Aktie in Handelsprogramme• "Shanghai-Hong Kong Stock Connect" und "Shenzhen-Hong Kong Stock Connect" bieten wechselseitige Handelsverbindung• Berechtigte Anleger auf dem chinesischen Festland bekommen direkten Zugang zu Alibaba-Stammaktien

Alibaba-Aktie profitiert

Am Dienstag ging es für die Alibaba-Aktie in Hong Kong zum 4,34 Prozent auf 81,70 HK-Dollar nach oben. Profitieren dürften die Anteilsscheine des Amazon-Konkurrenten von der Aufnahme seiner Stammaktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gehandelt werden, in die Programme "Shanghai-Hong Kong Stock Connect" und "Shenzhen-Hong Kong Stock Connect", die das Unternehmen am Montag bekannt gab und die heute in Kraft trat. "Nach der Aufnahme werden berechtigte Anleger auf dem chinesischen Festland direkten Zugang zum Handel mit den Stammaktien des Unternehmens haben", heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Wie es auf der Webseite der Shanghai Stock Exchange heißt, wurde "Shanghai-Hong Kong Stock Connect" 2014 offiziell eingeführt und stelle "eine wechselseitige Handelsverbindung zwischen der Shanghai Stock Exchange (SSE) und der Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), her". So werde Anlegern auf dem chinesischen Festland der Zugang zu zulässigen Aktien aus Hongkong (Southbound) als auch Anlegern aus Hongkong und Übersee der Handel mit zulässigen A-Aktien (Northbound) vorbehaltlich einer bestimmten täglichen Quote ermöglicht.

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

Beim "Shenzhen-Hong Kong Stock Connect" handelt es sich um ein System, das es Anlegern aus Festlandchina und Hongkong ermöglicht, in ausgewählte Aktien zu investieren, die über ihre lokalen Wertpapierfirmen oder Broker am Markt des jeweils anderen notiert sind. Die Shenzhen Stock Exchange und die Hong Kong Stock Exchange haben hierfür eine technische Verbindung geschaffen.

Redaktion finanzen.at