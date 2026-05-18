Allurion Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Allurion Technologies hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,310 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 3,0 Millionen USD, gegenüber 5,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at