Altria Group Inc. Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - Altria Group Inc. (MO) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $2.18 billion, or $1.30 per share. This compares with $1.07 billion, or $0.63 per share, last year.

Excluding items, Altria Group Inc. reported adjusted earnings of $2.21 billion or $1.32 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.2% to $5.42 billion from $5.25 billion last year.

Altria Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.18 Bln. vs. $1.07 Bln. last year. -EPS: $1.30 vs. $0.63 last year. -Revenue: $5.42 Bln vs. $5.25 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.56 To $ 5.72