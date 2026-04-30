Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
30.04.2026 13:21:44
Altria Group Inc. Bottom Line Advances In Q1
(RTTNews) - Altria Group Inc. (MO) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $2.18 billion, or $1.30 per share. This compares with $1.07 billion, or $0.63 per share, last year.
Excluding items, Altria Group Inc. reported adjusted earnings of $2.21 billion or $1.32 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $5.42 billion from $5.25 billion last year.
Altria Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.18 Bln. vs. $1.07 Bln. last year. -EPS: $1.30 vs. $0.63 last year. -Revenue: $5.42 Bln vs. $5.25 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.56 To $ 5.72
Nachrichten zu Altria Inc.
|
30.04.26
|Ausblick: Altria mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.04.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Altria gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.04.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26