Alzchem Group AG und Ehrmann starten Kooperation: Neue High Protein Creatine Produkte mit Creavitalis® ab Oktober im Handel

Ehrmann und Alzchem starten Kooperation: Neue High Protein Creatine Produkte mit Creavitalis® ab Oktober im Handel

Trostberg, 13. Oktober 2025 – Zwei starke Partner, eine klare Mission: Ab Oktober 2025 bringt Ehrmann in Kooperation mit der Alzchem Group AG eine Erweiterung seiner Produktlinie “High Protein” auf den Markt, die funktionelle Ernährung auf das nächste Level hebt. Im Zentrum steht Creavitalis® – das hochwertige Kreatin „Made in Germany“ von Alzchem. Die neue Range „Ehrmann High Protein Creatine“ macht den bewährten Inhaltstoff erstmals in Form köstlicher, alltagstauglicher Produkte für eine breite Zielgruppe verfügbar.

Creavitalis® inside: Wissenschaftlich fundiert, praktisch verpackt und ein echtes Geschmackserlebnis

Die neue Produktlinie umfasst drei Kategorien – Pudding, Drinks und Riegel – und liefert pro Portion jeweils 1,5 g Creavitalis®. Damit wird aus einer etablierten Zutat für Nahrungsergänzungsmittel ein echter Genussmoment mit funktionellem Mehrwert. Wie alle Produkte der “High Protein”- Linie verzichten sie auf Zucker, Laktose sowie Gluten und sind zudem fettarm.

Creavitalis® steht für höchste Reinheit und Qualität. Es wird in einer zertifizierten Anlage in Deutschland produziert und ist speziell für den Einsatz in Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln entwickelt. Der Beitrag von Kreatin – insbesondere in den Bereichen Muskelkraft und aktiver Lebensstil – ist wissenschaftlich umfassend dokumentiert.

„Create your best self“ – mit Genuss, Funktion & Komfort

Die neue Produktlinie umfasst:

High Protein Creatine Pudding mit Creavitalis ® in den zwei Sorten Chocolate und White Choc Flavour

in den zwei Sorten Chocolate und White Choc Flavour High Protein Creatine Drink mit Creavitalis ® in den zwei Sorten Chocolate und Pistacia Flavor

in den zwei Sorten Chocolate und Pistacia Flavor High Protein Creatine Bar mit Creavitalis® in den zwei Sorten Peanut Caramel Choc und White Choc Strawberry Flavor

Ob vor dem Training oder als Snack zwischendurch – die Kombination aus Geschmack und Smart Food macht die Produkte zum idealen Begleiter für den aktiven Alltag.

Ein Meilenstein in der funktionellen Ernährung.

Mit Creavitalis® als wissenschaftlich fundiertem Herzstück setzen Ehrmann und Alzchem neue Impulse in der Welt des Functional Food. Die Kooperation bringt nicht nur innovative Produkte ins Supermarktregal – sie macht Creavitalis® zum festen Bestandteil moderner Ernährung und zeigt, wie aus einem bewährten Inhaltsstoff ein täglicher Genussmoment mit echtem Mehrwert wird. So entsteht aus Qualität, Forschung und Partnerschaft ein neues Kapitel für High-Protein-Produkte.

Ab Oktober sind die Ehrmann High Protein Creatine Puddings und Drinks nach und nach im deutschen Handel und im Ehrmann Onlineshop zu finden. Die Riegel ergänzen das Sortiment ab November.

Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung anbietet. Mit seinem umfassenden Produktspektrum ist das Unternehmen oftmals der Marktführer in profitablen Nischenmärkten diversifizierter Branchen. Bedient werden zum Beispiel die Bereiche Ernährung von Mensch und Tier sowie Landwirtschaft, um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln effizient zu decken. Mit den eigenen Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten wird zudem ein gesundes Altern unterstützt. Alzchem engagiert sich auch in den Bereichen Erneuerbare Energien und Feinchemie, produziert wichtige Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie und garantiert durch eine „Made in Germany“-Produktion durchweg hohe Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit.

Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.