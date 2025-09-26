Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen bleibe mittelfristig optimistisch, vor allem dank seiner unterschiedlichen Endmärkte in der Verbundproduktion, schrieb Gerhard Orgonas nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
143,00 €
|
Abst. Kursziel*:
29,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,02%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
