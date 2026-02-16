Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
16.02.2026 17:43:20
Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Amazon told employees that it was cutting 16,000 corporate jobs, completing a downsizing move that began last year. The online retail giant had recruited during a COVID pandemic spike in demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Analysen zu Amazon
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|168,22
|0,61%
