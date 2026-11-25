On its fiscal fourth-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Amentum (NYSE:AMTM) reported full-year normalized revenue of $13.8 billion. The government contractor completed its primary post-merger integration goals, reducing net leverage -- net debt divided by earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization -- to 2.7 times earnings. With integration finished, management is redirecting excess cash toward share buybacks and expanding into higher-margin clean energy markets. Three key takeaways stand out for long-term investors.

After reaching its target to lower net leverage below three times earnings, Amentum is shifting excess cash back to shareholders. The board authorized a $500 million share repurchase program while aiming to bring net leverage below 2.5 times earnings by the end of fiscal 2027.

Amentum is positioning itself to capture growing global demand for clean power and small modular reactors, which are compact nuclear reactors built in factories. The company recently opened a global nuclear headquarters in Oak Ridge, Tennessee, to support its growing backlog of long-term nuclear engineering contracts.

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