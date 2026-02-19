Amplitud a Aktie

WKN DE: A3C36H / ISIN: US03213A1043

19.02.2026 03:18:43

Amplitude, Inc Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Amplitude, Inc (AMPL):

Earnings: -$17.66 million in Q4 vs. -$32.59 million in the same period last year. EPS: -$0.13 in Q4 vs. -$0.26 in the same period last year. Excluding items, Amplitude, Inc reported adjusted earnings of $5.59 million or $0.04 per share for the period.

Revenue: $91.43 million in Q4 vs. $78.13 million in the same period last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: -0.02 To -0.01 Next quarter revenue guidance: $ 91.7 M To $ 93.7 M

