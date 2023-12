ams-Aktie verzeichnet kräftige Gewinne: Kapitalerhöhung bei ams OSRAM kurz vor Abschluss

Nach Vollzug der für den kommenden Montag geplanten Transaktion wird dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund 781 Millionen Franken (808 Millionen Euro) zufließen.

Am Vorabend hatte der Konzern bereits vermeldet, dass Bezugsrechte für knapp 717 Millionen der im Rahmen einer Bezugsrechtsemission angebotenen rund 724 Millionen Aktien bis zum Ende der gestrigen Bezugsfrist wirksam ausgeübt worden seien. Die restlichen gut 7 Millionen Aktien seien im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 1,88 Franken pro Aktie bei institutionellen Investoren platziert worden, heißt es nun in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Am Donnerstag zeigen sich die Aktien von ams-OSRAM an der SIX zeitweise um 3,72 Prozent höher bei 1,95 Franken.

UNTERPREMSTÄTTEN (dpa-AFX)/uh/tv/AWP/tih