Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die in Zürich börsennotierten Aktien von ams-Osram von 8,50 auf 12,50 Schweizer Franken erhöht. Ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Chip- und Sensorherstellers haben die Experten gleichzeitig bestätigt. Am Mittwochnachmittag notierten die ams-Osram-Titel an der Züricher Börse mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 12,18 Franken.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

2025-07-09