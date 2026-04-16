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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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16.04.2026 17:45:00

An Active Conflict Has Not Boosted Palantir Stock for This Forgotten Reason

Given the recent escalation of conflict in the Middle East, one might assume Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is arguably in a good position to benefit. The company started as an artificial intelligence (AI) stock for the military when the AI field was in its infancy, and the fact that its technology helped the government find international terrorist Osama bin Laden added to its prestige.However, Palantir has struggled since the war with Iran began on Feb. 28, and valuation is likely a factor in the share price's volatility (the stock rose as much as 17% before falling 24% and now hovers at a 3% gain). Still, investors in the SaaS stock may dismiss the added defense-related growth for this forgotten reason.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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