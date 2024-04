ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Aixtron auf 'Equal Weight' und Ziel auf 30 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 30 Euro gesenkt. Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Auseinanderentwicklung in der europäischen Chipbranche voran, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Große Investitionen und deren Start in den nächsten zwölf Monaten könnten anstehen. Für die Schätzungen zu den einzelnen Unternehmen sieht Coles Aufholpotenzial, wobei das Risikopotenzial positiv sei. Mit Blick auf den Ausrüster Aixtron hält er die Konsensschätzungen aber trotz des jüngsten Kursrückschlags für zu optimistisch./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 23:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:00 / GMT

