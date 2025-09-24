AIXTRON Aktie
|15,71EUR
|0,71EUR
|4,70%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Halbleiterzulieferer habe einige Wachstumschancen, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse möglicher Szenarien. Entscheidend bleibe aber das Timing./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,19 €
|
Abst. Kursziel*:
5,37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,85%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
|
09:29
|XETRA-Handel TecDAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.09.25
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
23.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
23.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
23.09.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
23.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen
|09:05
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|15,43
|2,83%
