Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Schlussendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,88 Prozent nach oben auf 3 621,06 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 585,781 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,271 Prozent stärker bei 3 599,36 Punkten in den Montagshandel, nach 3 589,64 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 624,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 599,36 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 29.08.2025, den Stand von 3 703,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, mit 3 873,34 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 446,38 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 5,37 Prozent nach oben. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5,92 Prozent auf 109,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,04 Prozent auf 30,50 EUR), Siltronic (+ 2,47 Prozent auf 45,62 EUR), EVOTEC SE (+ 2,33 Prozent auf 6,07 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,19 Prozent auf 17,75 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil United Internet (-0,75 Prozent auf 26,34 EUR), AIXTRON SE (-0,73 Prozent auf 14,98 EUR), JENOPTIK (-0,46 Prozent auf 17,18 EUR), PNE (-0,46 Prozent auf 12,94 EUR) und Sartorius vz (-0,36 Prozent auf 193,05 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 557 742 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 262,210 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,57 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

