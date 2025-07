ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei für den Welthandel das wohl volatilste Quartal "seit Menschengedenken" gewesen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Das Marktvolumen dürfte dennoch im niedrigen einstelligen Bereich gestiegen sein, während die Seefrachtraten im Schnitt niedriger ausfallen dürften. Er betonte, das Umfeld bleibe wegen der unklaren US-Zollpolitik weiterhin höchst unsicher./tih/ag

