ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für LEG Immobilien auf 50,50 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG (LEG Immobilien) von 51,40 auf 50,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die Neunmonatszahlen an. Seine Ergebnisschätzungen steigen, aber auch die Annahmen für die Gesamtkapitalkosten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 06:14 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

