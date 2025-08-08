LEG Immobilien Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 89 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern sei zwar weiterhin recht hoch verschuldet, aber der Fremdkapitalanteil am Gesamtwert des Immobilienportfolios sinke und bewege sich damit in die richtige RIchtung, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies und die Normalisierung der Marktstimmung eröffne Kurspotenzial für die recht niedrig bewerteten Aktien./rob/la/jha/
