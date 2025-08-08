LEG Immobilien Aktie

71,70EUR -0,35EUR -0,49%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

08.08.2025 16:07:52

LEG Immobilien Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 89 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern sei zwar weiterhin recht hoch verschuldet, aber der Fremdkapitalanteil am Gesamtwert des Immobilienportfolios sinke und bewege sich damit in die richtige RIchtung, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies und die Normalisierung der Marktstimmung eröffne Kurspotenzial für die recht niedrig bewerteten Aktien./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

