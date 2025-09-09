LEG Immobilien Aktie
|69,30EUR
|-0,90EUR
|-1,28%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 65,10 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,76%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
Analysen zu LEG Immobilienmehr Analysen
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|69,70
|-0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:36
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|08.09.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.