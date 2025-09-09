LEG Immobilien Aktie

69,30EUR -0,90EUR -1,28%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

09.09.2025 09:53:50

LEG Immobilien Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 65,10 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
70,40 € 		Abst. Kursziel*:
-6,25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
69,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,76%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:53 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
01.09.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
22.08.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
LEG Immobilien 69,70 -0,71% LEG Immobilien

