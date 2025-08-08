FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Thomas Rothäusler zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein leicht positives Fazit. Die Verschuldung bleibe derweil auf einem hohen Niveau, da die Veräußerungsaktivitäten weiterhin verhalten gewesen seien./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.