LEG Immobilien Aktie
|73,20EUR
|1,15EUR
|1,60%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Thomas Rothäusler zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein leicht positives Fazit. Die Verschuldung bleibe derweil auf einem hohen Niveau, da die Veräußerungsaktivitäten weiterhin verhalten gewesen seien./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Hold
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71,95 €
|
Abst. Kursziel*:
4,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,46%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
|
07.08.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt LEG Immobilien auf 'Add' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
07.08.25
|ROUNDUP: LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr (dpa-AFX)
|
07.08.25
|LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Ausblick: LEG Immobilien gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
06.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
01.08.25
|MDAX aktuell: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
01.08.25
|XETRA-Handel MDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu LEG Immobilienmehr Analysen
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|LEG Immobilien Add
|Baader Bank
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|73,20
|1,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:17
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:44
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|11:41
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|Nestlé Add
|Baader Bank
|11:04
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:20
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.