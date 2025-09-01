LEG Immobilien Aktie

72,25EUR 0,80EUR 1,12%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

01.09.2025 08:56:26

LEG Immobilien Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Kommentar an das erstmals seit 2023 wieder ausgegebene Ergebnisziel (FFO I) an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Hold
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
71,60 € 		Abst. Kursziel*:
8,94%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
72,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

