WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

21.10.2025 21:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die mit Spannung erwartete Anhebung des Ergebnisziels (Ebit) für 2025 sei deutlicher als erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Besonders erfreulich sei das erhöhte Umsatzwachstumsziel, was auf eine beeindruckende anhaltende Preisdisziplin hindeute./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

