ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Chemiekonzerns liege deutlich über seiner, aber etwas unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte daher unter Druck geraten./gl/ajx

