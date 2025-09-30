UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
30.09.2025 12:27:35
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent auf 5 501,99 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,695 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,065 Prozent auf 5 503,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 506,85 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 505,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 484,22 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 351,73 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 303,24 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 000,45 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,88 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 63,71 EUR), Siemens Energy (+ 0,91 Prozent auf 100,00 EUR), Deutsche Bank (+ 0,57 Prozent auf 30,20 EUR), Siemens (+ 0,49 Prozent auf 227,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,42 Prozent auf 38,18 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,13 Prozent auf 14,92 EUR), Rheinmetall (-1,06 Prozent auf 1 967,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 53,45 EUR), BASF (-0,63 Prozent auf 42,32 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 541,20 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 991 102 Aktien gehandelt. Mit 319,661 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Bayer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 6,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: LUS-DAX steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:31
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:31
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:31
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
|
29.09.25
|Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
29.09.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)