Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent auf 5 501,99 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,695 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,065 Prozent auf 5 503,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 506,85 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 505,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 484,22 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 351,73 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 303,24 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 000,45 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,88 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 63,71 EUR), Siemens Energy (+ 0,91 Prozent auf 100,00 EUR), Deutsche Bank (+ 0,57 Prozent auf 30,20 EUR), Siemens (+ 0,49 Prozent auf 227,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,42 Prozent auf 38,18 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,13 Prozent auf 14,92 EUR), Rheinmetall (-1,06 Prozent auf 1 967,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 53,45 EUR), BASF (-0,63 Prozent auf 42,32 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 541,20 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 991 102 Aktien gehandelt. Mit 319,661 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Bayer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 6,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at