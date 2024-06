ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Adobe Systems auf 'Overweight' - Ziel 580 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Adobe von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 570 auf 580 US-Dollar angehoben. Analyst Mark Murphy erwartet nach dem Quartalsbericht, dass es beim Softwarekonzern nun wieder "wie geschmiert läuft". Dies schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf übertroffene Erwartungen und erhöhte Ziele. Neue Produkte und höhere Preise gäben Rückenwind und generative Künstliche Intelligenz (KI) trage Früchte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 05:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 05:31 / EDT

