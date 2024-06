ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Fedex-Ziel auf 215 Dollar - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für FedEx von 210 auf 215 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Finanzdaten des Logistikkonzerns lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Ravi Shanker in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Abspaltungsfantasie für das Frachtgeschäft sei es, die im Fokus stehe und den Aktien immensen Auftrieb geben dürfte. Vor allem Leerverkäufer könnte sie in die Bredouille bringen. Letztlich sieht Shanker allerdings keinen großen Einfluss auf seine fundamentale Bewertung sowie das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

