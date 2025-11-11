FedEx Aktie

219,10EUR -7,45EUR -3,29%
FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 09:07:19

FedEx Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine des Konkurrenten UPS und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwarteten beide Logistikunternehmen keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten. Bei Fedex wachse zwar die Zahl der Optimisten. Er bleibe aber für das kurzfristige Frachtgeschäft vorsichtig, da der Einzelhandel in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen dürfte, Preissteigerungen durch die US-Zollpolitik an die Kunden weiterzugeben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 274,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 253,89 		Abst. Kursziel*:
7,92%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 253,89 		Abst. Kursziel aktuell:
7,92%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.mehr Analysen

09:07 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 FedEx Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FedEx Corp. 219,10 -3,29% FedEx Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

10:28 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:26 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
10:25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:24 Kontron Buy Warburg Research
10:19 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:05 Fraport Hold Warburg Research
10:03 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:02 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 RATIONAL Hold Warburg Research
09:57 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 DHL Group Hold Warburg Research
09:53 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:47 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:47 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:19 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:18 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:18 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 K+S Buy Warburg Research
09:07 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:07 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:57 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:35 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07:33 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
07:30 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
07:25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:24 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
07:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:07 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:01 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:52 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06:41 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:24 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
06:02 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
06:01 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen