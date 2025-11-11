FedEx Aktie
|219,10EUR
|-7,45EUR
|-3,29%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine des Konkurrenten UPS und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwarteten beide Logistikunternehmen keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten. Bei Fedex wachse zwar die Zahl der Optimisten. Er bleibe aber für das kurzfristige Frachtgeschäft vorsichtig, da der Einzelhandel in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen dürfte, Preissteigerungen durch die US-Zollpolitik an die Kunden weiterzugeben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 274,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 253,89
|
Abst. Kursziel*:
7,92%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 253,89
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,92%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu FedEx Corp.mehr Analysen
|09:07
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|09:07
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.24
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.24
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|22.03.24
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|219,10
|-3,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:28
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:19
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:03
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|09:57
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:53
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|K+S Buy
|Warburg Research
|09:07
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:35
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:02
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)