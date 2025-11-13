NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach einem Treffen mit dem Management des US-Logistik-Konzerns mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Es werde einige Zeit dauern, bis die Anleger die Neupositionierung der Marke anerkennen werden, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Markt könnte dafür aufgeschlossener sein, falls sich die jüngste Dynamik bis zum Ende des Geschäftsjahres fortsetzt./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:03 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.