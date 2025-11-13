FedEx Aktie

231,95EUR -0,45EUR -0,19%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

13.11.2025 08:10:34

FedEx Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach einem Treffen mit dem Management des US-Logistik-Konzerns mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Es werde einige Zeit dauern, bis die Anleger die Neupositionierung der Marke anerkennen werden, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Markt könnte dafür aufgeschlossener sein, falls sich die jüngste Dynamik bis zum Ende des Geschäftsjahres fortsetzt./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:03 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 274,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 268,67 		Abst. Kursziel*:
1,98%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 268,67 		Abst. Kursziel aktuell:
1,98%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

