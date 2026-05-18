M1 Aktie
WKN DE: A0MR0B / ISIN: SG1U89935555
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18.05.2026 14:37:55
Analysts tip StarHub as ‘obvious’ front runner for M1 after Simba merger stalls
The setback is expected to weigh on Keppel, which had planned to monetise M1 through the dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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