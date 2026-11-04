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Geändert am: 04.11.2026 08:57:12

Schwere Niederlage für Trump: ATX fester erwartet -- DAX voraussichtlich stabil -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vorbörslich in Grün, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zieht am Mittwoch an.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der ATX 0,3 Prozent bei 6.417 Punkten.

Es dominieren international die Nachrichten zu den US-Zwischenwahlergebnissen das Geschehen, schreiben die Helaba-Analysten. Offensichtlich haben die Republikaner die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat nach einem Erdrutschsieg der Demokraten verloren. Trump ließ verlauten, dass er das Ergebnis akzeptieren würde. Die Marktreaktionen fallen nach einem volatilen Frühgeschäft per saldo begrenzt aus, hieß es weiter von den Experten.

Mit einem breit angelegten Sieg der Demokraten in womöglich beiden Kammern wäre die Manövrierfähigkeit von US-Präsident Trump eingeschränkt, Die grosse Sorge ist, dass er dafür aussenpolitisch noch erratischere Entscheidungen treffen könnte, was auch die anhaltenden Iran-Krieg erneut ins Zentrum rückt. Hier besteht die Sorge, dass die USA zusammen mit Israel einen neuen Angriff starten könnten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Erst am morgigen Donnerstag nimmt die Berichtssaison wieder an Fahrt auf.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch zurückhaltend.

Eine Stunde vor Handelsstart verbucht der DAX noch ein kleines Minus von 0,1 Prozent bei 25.830 Punkten.

Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA dürfte den DAX zunächst etwas belasten. In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand. Denn auf der einen Seite steht der republikanische US-Präsident Donald Trump und auf der anderen wohl künftig ein von Demokraten dominierter Kongress. Dies sagen zumindest aktuelle Hochrechnungen. Es wäre eine herbe Niederlage für Trump. Trump selbst hat unterdessen den Demokraten bereits zum Sieg gratuliert.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, sprach angesichts des Triumphs der Demokraten von einem blauen Tsunami. "Ursächlich für die Wahlpleite der Republikaner war die hohe Teuerung, aber auch der Bau von KI-Rechenzentren sorgt zunehmend für Frust in grossen Teilen der Bevölkerung."

An den Finanzmärkten sorge man sich wohl um eine stärkere Regulierung des KI-Sektors durch die Demokraten, erklärte Gitzel zunächst die Kursverluste am Mittwoch. Doch Anleger sollten die erste Reaktion an den Finanzmärkten nicht überinterpretieren, schrieb er mit Verweis auf die Historie. So habe es in den letzten 75 Jahren in den 100 Tagen nach den Zwischenwahlen immer ein kräftiges Plus gegeben.

Die Berichtssaison hält zur Wochenmitte aus dem DAX Quartalszahlen von Fresenius, Vonovia, Heidelberg Materials, BMW Continental und Scout24 bereit.

WALL STREET

An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones verlor am Dienstag 0,38 Prozent auf 51.786,15 Punkte.
Derweil hatte der NASDAQ Composite bessere Karten und gewann 0,83 Prozent auf 25.372,01 Zähler.

Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominierte weiterhin Zurückhaltung, wie es heißt. Beide Häuser des Kongresses - Repräsentantenhaus und Senat - werden derzeit von den Republikanern, der Partei des US-Präsidenten Donald Trump, dominiert. Trump hat sich bisher als eifriger Verfechter der künstlichen Intelligenz (KI) gezeigt. Doch die wachsende KI-Skepsis der Wähler, die um ihre Jobs fürchten und dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüberstehen, könnte die Republikaner ihre Mehrheit kosten. Auch die seit dem Amtsantritt Trumps und nicht zuletzt durch den Iran-Krieg gestiegenen Lebenshaltungskosten sind ein Thema, das viele Wähler beschäftigt. Im Blick stehen daneben Zahlen und Ausblick von Apple und Palantir.

ASIEN

Asiens Börsen schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:51 Uhr) einen Verlust von 1,85 Prozent bei 61.915,56 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,22 Prozent auf 3.652,08 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong legt um 1,04 Prozent auf 23.771,51 Einheiten zu.

Hauptthema ist die Zwischenwahl in den USA. Dort zeichnet sich ein klarer erdrutschartiger Sieg der Demokraten ab, womit sie sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat die Mehrheit erringen könnten. Das würde Präsident Trump das Regieren zumindest erschweren. Politische Beobachter wiesen aber schon vor der Wahl darauf hin, dass Trump vielfach einfach mit Dekreten agiert und so den Kongress praktisch umgeht.

Unter Druck stehen Aktien mit KI-Fantasie. Im Handel geht die Befürchtung um, dass die Demokraten die US-Technologiebranche stärker regulieren und insbesondere die großen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Unter anderem könnte der Bau neuer Rechenzentren stärker auf Umweltbelastungen, Stromverbrauch und Auswirkungen auf die Bevölkerung geprüft und dadurch verzögert werden. Das könne unter dem Strich KI-Investitionen verteuern und die Wachstumsaussichten belasten. Allerdings wäre eine umfassende neue KI-Gesetzgebung keineswegs sicher, heißt es auch. Denn Trump könne mögliche Gesetze unter demokratischer Mehrheit mit seinem Veto blockieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
04.11.26 3D Systems Corp. / Quartalszahlen
04.11.26 8X8 / Quartalszahlen
04.11.26 a.k.a. Brands Holding Corp Registered Shs / Quartalszahlen
04.11.26 ABans Enterprises Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
04.11.26 Abhinav Capital Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
04.11.26 ABHOTEL CO. LTD. Registered Shs / Quartalszahlen
04.11.26 Aboitiz Equity Ventures Inc Registered Shs / Quartalszahlen
04.11.26 Aboitiz Power Corp / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

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04.11.26 EIA-Veränderung der Destillatbestände
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04.11.26 Zinssatzentscheidung

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3 041,51 -18,49 -0,60
Baumwolle 0,78 0,01 1,74
Bleipreis 1 861,35 -8,00 -0,43
Dieselpreis Benzin 2,28 0,00 -0,09
EEX Strompreis Phelix DE 159,00 -5,00 -3,05
Erdgaspreis - Natural Gas 2,90 0,01 0,28
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 022,96 92,66 2,36
Haferpreis 3,38 -0,01 -0,29
Heizölpreis 119,14 -0,53 -0,44
Holzpreis 525,50 -
Kaffeepreis 2,84 -0,08 -2,79
Kakaopreis 4 114,00 -26,00 -0,63
Kohlepreis 141,00 0,80 0,57
Kupferpreis 14 110,35 -267,30 -1,86
Lebendrindpreis 2,18 -0,02 -0,71
Mageres Schwein Preis 0,59 0,73
Maispreis 4,40 -0,02 -0,51
Mastrindpreis 3,35 -0,04 -1,15
Milchpreis 15,19 -
Naphthapreis (European) 892,63 -9,16 -1,02
Nickelpreis 15 194,00 -64,50 -0,42
Orangensaftpreis 1,35 0,03 2,61
Palladiumpreis 983,00 42,50 4,52
Palmölpreis 4 350,00 -91,00 -2,05
Platinpreis 1 452,50 22,50 1,57
Rapspreis 538,75 -7,00 -1,28
Reispreis 17,52 -0,14 -0,79
Silberpreis 51,65 1,84 3,69
Sojabohnenmehlpreis 316,10 -1,90 -0,60
Sojabohnenpreis 11,89 -0,14 -1,16
Sojabohnenölpreis 0,65 -0,60
Super Benzin 2,06 -0,01 -0,53
Weizenpreis 225,00 -3,75 -1,64
Zinkpreis 3 868,20 -66,45 -1,69
Zinnpreis 47 901,00 -1 617,50 -3,27
Zuckerpreis 0,18 -0,01 -3,83
Ölpreis (Brent) 103,87 0,27 0,26
Ölpreis (WTI) 96,15 0,06 0,06

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 864,62 -0,45%
Dow Jones 51 786,72 -0,38%
NASDAQ Comp. 25 372,01 0,83%
S&P 500 7 568,92 0,36%
NIKKEI 225 62 188,63 -1,42%
Hang Seng 23 525,97 0,57%
ATX 6 396,13 -0,53%
Shanghai Composite 3 608,10 -0,82%

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