Andersen Grou a Aktie

Andersen Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41LMP / ISIN: US0338531025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.08.2026 19:23:22

Andersen Group Stock Rises 9% On Secondary Offering Announcement

(RTTNews) - Andersen Group Inc. (ANDG) shares rose $4.10, or 9.09 percent, to $49.12 on Thursday, after it priced a public offering of 4.28 million Class A shares at $44 per share.

The stock opened at $45.51 and traded between $45.89 and $49.24 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $18.12 to $50.76. Trading volume reached 2.02 million shares, compared with an average daily volume of 0.37 million shares.

The offering is expected to generate approximately $188.5 million in gross proceeds for the selling stockholders. Andersen is not selling any shares and will not receive proceeds from the offering. The selling stockholders also granted underwriters an option to purchase up to an additional 0.64 million shares.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Andersen Group Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Andersen Group Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andersen Group Inc Registered Shs -A- 49,39 9,71% Andersen Group Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19:16 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen