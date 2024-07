Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit Abgaben

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,79 Prozent auf 4 877,85 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 4,181 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,491 Prozent auf 4 892,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 916,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 892,66 Punkte, das Tagestief hingegen 4 847,39 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,924 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 950,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 989,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 383,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,09 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 0,11 Prozent auf 33,11 EUR), Enel (+ 0,09 Prozent auf 6,62 EUR), adidas (-0,22 Prozent auf 229,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,28 Prozent auf 105,35 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,38 Prozent auf 131,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-2,43 Prozent auf 38,12 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 26,38 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 185,70 EUR), Allianz (-0,91 Prozent auf 260,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 23,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 488 163 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 344,394 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at