Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstag in die Verlustzone.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,88 Prozent tiefer bei 4 925,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,219 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,318 Prozent leichter bei 4 953,91 Punkten, nach 4 969,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 953,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 911,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Wert von 4 738,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 969,83 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 144,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 0,27 Prozent auf 200,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,23 Prozent auf 26,49 EUR), Deutsche Börse (-0,33 Prozent auf 209,30 EUR), Stellantis (-0,39 Prozent auf 12,19 EUR) und Enel (-0,52 Prozent auf 6,89 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2,87 Prozent auf 46,94 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 180,26 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,93 Prozent auf 125,00 EUR), BMW (-1,67 Prozent auf 76,54 EUR) und Infineon (-1,53 Prozent auf 29,97 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 411 417 Aktien gehandelt. Mit 330,649 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2024 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at