Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Am Mittwoch notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,34 Prozent leichter bei 4 922,29 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,199 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,302 Prozent schwächer bei 4 924,40 Punkten, nach 4 939,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 948,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 906,28 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 885,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 916,80 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 4 041,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,07 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 2,86 Prozent auf 12,38 EUR), Infineon (+ 2,27 Prozent auf 30,35 EUR), SAP SE (+ 1,58) Prozent auf 218,65 EUR), BMW (+ 0,45 Prozent auf 75,56 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,26 Prozent auf 57,53 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Börse (-1,98 Prozent auf 212,80 EUR), adidas (-1,86 Prozent auf 216,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,65 Prozent auf 37,06 EUR), Siemens (-1,25 Prozent auf 181,20 EUR) und Bayer (-0,99 Prozent auf 25,62 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 850 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 307,720 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Nordea Bank Abp Registered-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,89 Prozent gelockt.

