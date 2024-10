Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0,33 Prozent auf 4 433,56 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,364 Prozent tiefer bei 4 432,17 Punkten, nach 4 448,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 438,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 425,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1,31 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 416,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 506,26 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2023, den Stand von 3 944,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,35 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 1,51 Prozent auf 4,10 GBP), BAT (+ 1,44 Prozent auf 27,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,34 Prozent auf 25,36 GBP), National Grid (+ 1,28 Prozent auf 10,31 GBP) und BP (+ 1,18 Prozent auf 3,97 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Richemont (-1,06 Prozent auf 126,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,91 Prozent auf 49,13 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 506,00 EUR), Roche (-0,63 Prozent auf 269,60 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 56,96 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 326 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 485,162 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at