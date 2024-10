Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus

So bewegte sich der STOXX 50 am Dienstag letztendlich

Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,35 Prozent schwächer bei 4 454,06 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,058 Prozent auf 4 517,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 515,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 452,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 524,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 424,72 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2024, den Stand von 4 526,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 942,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,97 Prozent auf 28,02 EUR), RELX (+ 1,89 Prozent auf 36,72 GBP), Enel (+ 1,28 Prozent auf 7,26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,11 Prozent auf 510,60 EUR) und Unilever (+ 0,93 Prozent auf 48,67 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Glencore (-4,04 Prozent auf 4,04 GBP), BP (-3,89 Prozent auf 3,93 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,36 Prozent auf 25,03 GBP), Richemont (-2,29 Prozent auf 127,85 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,86 Prozent auf 49,58 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 54 312 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 485,345 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at