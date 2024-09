Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am zweiten Tag der Woche wieder ab.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 4 554,97 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,043 Prozent auf 4 559,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 557,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 554,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 561,72 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 321,02 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 03.06.2024, mit 4 498,77 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 967,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,31 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Allianz (+ 0,53 Prozent auf 283,40 EUR), Nestlé (+ 0,53 Prozent auf 91,12 CHF), RELX (+ 0,45 Prozent auf 35,69 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,39 Prozent auf 43,97 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,36 Prozent auf 497,30 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Roche (-1,53 Prozent auf 283,30 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 101,46 CHF), BASF (-1,05 Prozent auf 45,10 EUR), Rio Tinto (-0,91 Prozent auf 46,59 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 61,58 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 911 370 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 555,035 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 9,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie an.

