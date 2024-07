Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende

Der DAX verlor am Donnerstagabend an Boden.

Am Donnerstag fiel der DAX via XETRA letztendlich um 0,45 Prozent auf 18 303,94 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,778 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,968 Prozent leichter bei 18 209,40 Punkten, nach 18 387,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 096,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 326,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,181 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 25.06.2024, einen Wert von 18 177,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, lag der DAX-Kurs bei 17 917,28 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.07.2023, den Wert von 16 211,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,06 Prozent auf 27,53 EUR), Fresenius SE (+ 1,27 Prozent auf 31,86 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 39,17 EUR), EON SE (+ 1,26 Prozent auf 12,84 EUR) und Zalando (+ 0,94 Prozent auf 23,69 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-6,47 Prozent auf 30,48 EUR), Rheinmetall (-4,96 Prozent auf 471,40 EUR), Siemens Energy (-3,30 Prozent auf 24,87 EUR), Henkel vz (-2,18 Prozent auf 79,98 EUR) und Heidelberg Materials (-2,02 Prozent auf 97,86 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 10 994 132 Aktien gehandelt. Mit 229,497 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,60 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at