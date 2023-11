Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Freitag nicht halten.

Der DAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,05 Prozent auf 15 987,47 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,620 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 988,19 Zählern und damit 0,041 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 994,73 Punkte).

Das Tagestief des DAX betrug 15 980,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 996,04 Zähler.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,454 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.10.2023, den Wert von 14 879,94 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, bei 15 621,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 14 539,56 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,63 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 3,42 Prozent auf 71,32 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 44,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 286,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,43 Prozent auf 188,15 EUR) und Commerzbank (+ 0,36 Prozent auf 11,17 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil BMW (-0,88 Prozent auf 93,30 EUR), Sartorius vz (-0,80 Prozent auf 283,70 EUR), Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 10,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,77 Prozent auf 57,79 EUR) und SAP SE (-0,77 Prozent auf 141,40 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BASF-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 242 054 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 165,115 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,88 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

