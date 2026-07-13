Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Start

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Am Montag fällt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 25 031,83 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,094 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,412 Prozent auf 24 963,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25 067,09 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 963,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 035,91 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 24 635,30 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Stand von 23 742,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 24 255,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 900,10 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Scout24 (+ 1,92 Prozent auf 74,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 26,51 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,14 Prozent auf 42,41 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,93 Prozent auf 34,91 EUR) und Brenntag SE (+ 0,92 Prozent auf 56,74 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-2,21 Prozent auf 70,88 EUR), HOCHTIEF (-1,98 Prozent auf 446,20 EUR), Heidelberg Materials (-1,34 Prozent auf 168,80 EUR), MTU Aero Engines (-1,10 Prozent auf 358,10 EUR) und Continental (-1,04 Prozent auf 72,10 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 253 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,984 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at