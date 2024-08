Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Minus

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,67 Prozent schwächer bei 17 780,77 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,771 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,10 Prozent auf 17 884,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 083,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 17 667,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 918,02 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 4,11 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, stand der DAX noch bei 18 164,06 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.05.2024, den Wert von 17 896,50 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 16 020,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,03 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2,76 Prozent auf 42,57 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,54 Prozent auf 24,33 EUR), Bayer (+ 1,45 Prozent auf 27,67 EUR), Brenntag SE (+ 1,26 Prozent auf 65,88 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,24 Prozent auf 29,44 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-7,58 Prozent auf 24,15 EUR), RWE (-7,45 Prozent auf 31,70 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 248,50 EUR), Infineon (-5,03 Prozent auf 29,54 EUR) und Commerzbank (-4,52 Prozent auf 13,63 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 048 634 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 227,491 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

