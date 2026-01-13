GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|LUS-DAX-Performance
|
13.01.2026 12:26:50
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot
Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,24 Prozent schwächer bei 25 369,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 337,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 468,50 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 226,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Wert von 24 427,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 20 214,00 Punkten.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 4,35 Prozent auf 73,92 EUR), Zalando (+ 4,17 Prozent auf 26,23 EUR), Infineon (+ 1,52 Prozent auf 42,30 EUR), Commerzbank (+ 0,85 Prozent auf 35,70 EUR) und Airbus SE (+ 0,74 Prozent auf 217,85 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Continental (-2,81 Prozent auf 67,18 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,19 Prozent auf 39,75 EUR), Heidelberg Materials (-2,01 Prozent auf 229,40 EUR), GEA (-1,82 Prozent auf 59,45 EUR) und BMW (-1,75 Prozent auf 88,90 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 712 859 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
