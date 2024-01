Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Der MDAX verzeichnete am Abend Verluste.

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent leichter bei 25 432,05 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 241,240 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,346 Prozent auf 25 641,40 Punkte an der Kurstafel, nach 25 552,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 755,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 384,49 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,23 Prozent abwärts. Der MDAX lag vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 27 156,95 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 19.10.2023, einen Stand von 24 437,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der MDAX 28 100,07 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,24 Prozent nach unten. Bei 27 272,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 3,38 Prozent auf 35,49 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,82 Prozent auf 127,70 EUR), KION GROUP (+ 1,93 Prozent auf 39,13 EUR), Scout24 (+ 1,56 Prozent auf 65,22 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,32 Prozent auf 12,26 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Knorr-Bremse (-4,70 Prozent auf 54,76 EUR), HelloFresh (-4,14 Prozent auf 11,57 EUR), Delivery Hero (-3,86 Prozent auf 21,55 EUR), LANXESS (-3,19 Prozent auf 25,47 EUR) und Nordex (-2,78 Prozent auf 9,08 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 236 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

