Nordex Aktie
|22,72EUR
|1,06EUR
|4,89%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Windturbinenhersteller dürfte ein weiteres solides Quartal hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Trotz ihres ordentlichen Laufs seit Jahresbeginn notiere die Aktie nicht weit oberhalb ihrer historischen Tiefstände./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,38 €
|
Abst. Kursziel*:
11,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Analysen zu Nordex AG
|19:29
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|22,72
|4,89%
