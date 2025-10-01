Nordex Aktie

22,72EUR 1,06EUR 4,89%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
01.10.2025 19:29:45

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Windturbinenhersteller dürfte ein weiteres solides Quartal hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Trotz ihres ordentlichen Laufs seit Jahresbeginn notiere die Aktie nicht weit oberhalb ihrer historischen Tiefstände./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,38 € 		Abst. Kursziel*:
11,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

19:29 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
