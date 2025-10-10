Nordex Aktie
|24,08EUR
|0,36EUR
|1,52%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,88 €
|
Abst. Kursziel*:
8,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.10.25
|ROUNDUP: Windanlagenbauer Nordex mit kräftigem Auftragsplus - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
09.10.25
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Nordex könnten Hoch vom Vortag nochmals anlaufen (dpa-AFX)
|
09.10.25
|Windanlagenbauer Nordex mit kräftigem Auftragsplus (dpa-AFX)
|
09.10.25
|EQS-News: Nordex Group closed the third quarter with a robust order intake totaling 2.2 GW (EQS Group)
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|24,24
|2,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:58
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:20
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:17
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Brenntag Sell
|UBS AG
|07:42
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.