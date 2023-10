Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach

Am Donnerstagabend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0,94 Prozent leichter bei 23 796,75 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 224,584 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,552 Prozent schwächer bei 23 890,75 Punkten in den Handel, nach 24 023,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 23 626,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 959,01 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 1,12 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.09.2023, den Wert von 25 676,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bewegte sich der MDAX bei 28 275,17 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 26.10.2022, einen Stand von 24 211,78 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,59 Prozent nach unten. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Nordex (+ 4,92 Prozent auf 10,57 EUR), Befesa (+ 4,74 Prozent auf 26,98 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,27 Prozent auf 113,60 EUR), EVOTEC SE (+ 2,88 Prozent auf 16,79 EUR) und Dürr (+ 2,27 Prozent auf 19,40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen KION GROUP (-11,30 Prozent auf 28,90 EUR), HelloFresh (-10,27 Prozent auf 21,84 EUR), Gerresheimer (-8,44 Prozent auf 87,30 EUR), PUMA SE (-2,95 Prozent auf 53,30 EUR) und RATIONAL (-2,76 Prozent auf 529,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 718 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 15,378 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Telefonica Deutschland-Aktie mit 11,34 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at