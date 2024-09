Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,54 Prozent tiefer bei 25 862,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 252,509 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,336 Prozent auf 26 177,66 Punkte an der Kurstafel, nach 26 265,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 840,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 180,35 Zählern.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, wies der MDAX einen Wert von 24 769,21 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.06.2024, den Stand von 25 715,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, lag der MDAX bei 27 184,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 3,64 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit LEG Immobilien (+ 0,17 Prozent auf 92,16 EUR), TAG Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 15,95 EUR), Nordex (-0,13) Prozent auf 15,15 EUR), Scout24 (-0,13 Prozent auf 75,50 EUR) und Befesa (-0,24 Prozent auf 25,04 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil PUMA SE (-6,47 Prozent auf 35,27 EUR), Jungheinrich (-5,51 Prozent auf 25,74 EUR), EVOTEC SE (-5,36 Prozent auf 6,01 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,73 Prozent auf 56,45 EUR) und WACKER CHEMIE (-4,37 Prozent auf 81,44 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14 536 804 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 19,367 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,53 erwartet. Mit 14,62 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

