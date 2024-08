Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch fällt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 3 345,89 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 529,683 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,397 Prozent auf 3 361,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 347,81 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 331,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 366,30 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,000 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 3 326,63 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 274,00 Punkten. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 3 328,67 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 0,641 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 10,48 Prozent auf 12,18 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,21 Prozent auf 62,60 EUR), SMA Solar (+ 2,91 Prozent auf 25,50 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 32,37 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,68 Prozent auf 21,76 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-6,95 Prozent auf 49,50 EUR), United Internet (-0,69 Prozent auf 20,26 EUR), Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 24,05 EUR), ATOSS Software (-0,15 Prozent auf 135,80 EUR) und Nemetschek SE (-0,06 Prozent auf 86,10 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 312 484 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 224,995 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,46 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at