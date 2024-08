Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in London.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,87 Prozent tiefer bei 8 095,67 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,448 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 166,88 Punkte an der Kurstafel, nach 8 166,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 8 166,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 090,37 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,967 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 193,49 Punkten auf. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 8 354,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 527,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4,85 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Beazley (+ 9,58 Prozent auf 6,98 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 8,41 Prozent auf 19,95 GBP), Entain (+ 6,99 Prozent auf 5,60 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,05 Prozent auf 144,95 GBP) und GSK (+ 0,39 Prozent auf 15,41 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Spirax-Sarco Engineering (-6,56 Prozent auf 79,75 GBP), BT Group (-5,12 Prozent auf 1,29 GBP), Fresnillo (-3,58 Prozent auf 5,26 GBP), Ashtead (-2,66 Prozent auf 51,22 GBP) und NatWest Group (-2,60 Prozent auf 3,26 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 3 338 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 223,465 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

